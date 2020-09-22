Hollywood yıldızı Sylvester Stallone'nin televizyoncu annesi 98 yaşında hayatını kaybetti
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Hollywood yıldızı Sylvester Stallone'nin televizyoncu annesi 98 yaşında hayatını kaybetti

Rambo ve Rocky filmleriyle sinema tarihine damga vuran Hollywood aktörü Sylvester Stallone'nin annesi Jackie Stallone 98 yaşında yaşamını yitirdi.

Hollywood yıldızı Sylvester Stallone'nin televizyoncu annesi 98 yaşında hayatını kaybetti
22.09.2020 16:27 | Son Güncelleme: 22.09.2020 16:35

Rambo ve Rocky filmleriyle sinema tarihine damga vuran Hollywood aktörü Sylvester Stallone'nin annesi Jackie Stallone 98 yaşında yaşamını yitirdi.

Astrolog, dansçı, televizyon sunucusu ve Big Brother yarışmacılarından biri olan Jackie Stallone uykusunda hayatını kaybetti.

Jackie Stallone'nin küçük oğlu Frank Stallone annesinin "her zaman istediği gibi uykusunda son nefesini verdiğini" belirtti.

Frank Stallone, annesinin ölümünü sosyal medya üzerinden, "Bu sabah ben ve kardeşlerim annemiz Jackie Stallone'yi kaybettik" sözleriyle duyurdu.

Jackie Stallone'nin ünlü aktör dışında Tommy ve Frank adında iki oğlu ve Toni Ann adında bir de kızı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Çelik

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