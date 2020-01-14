Hollywood'un önemli ismi Spike Lee Cannes Film Festivali'ne başkanlık edecek
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Hollywood'un önemli ismi Spike Lee Cannes Film Festivali'ne başkanlık edecek

Amerikalı aktör, yönetmen, yapımcı ve senarist siyahi Amerikalı Spike Lee, bu yılki Cannes Film Festivali'nin jüri heyetine başkanlık edecek.

14.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:40
Hollywood'un önemli ismi Spike Lee Cannes Film Festivali'ne başkanlık edecek

Amerikalı aktör, , yapımcı ve senarist Lee, bu yılki Cannes Film Festivali'nin jüri heyetine başkanlık edecek.


Lee, bu yıl 73'üncüsü düzenlenecek festivalin jüri başkanlığına seçilmesini, "Bu prestijli göreve seçilmem nedeniyle Afrika kökenli Amerikalılar adına onur duydum." sözleriyle değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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