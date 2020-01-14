Hollywood'un önemli ismi Spike Lee Cannes Film Festivali'ne başkanlık edecek

14.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:40

Amerikalı aktör, yönetmen, yapımcı ve senarist Spike Lee, bu yılki Cannes Film Festivali'nin jüri heyetine başkanlık edecek.



Lee, bu yıl 73'üncüsü düzenlenecek festivalin jüri başkanlığına seçilmesini, "Bu prestijli göreve seçilmem nedeniyle Afrika kökenli Amerikalılar adına onur duydum." sözleriyle değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle