Hollandalı kamyonculardan "Özgürlük Konvoyu" protestosu - Haberler
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Hollandalı kamyonculardan "Özgürlük Konvoyu" protestosu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hollandalı kamyonculardan

Hollanda'da Covid-19 önlemleri kamyoncular önderliğinde düzenlenen "Özgürlük Konvoyu" ile protesto edildi.

Hollanda'da Covid-19 önlemleri kamyoncular önderliğinde düzenlenen "Özgürlük Konvoyu" ile protesto edildi.

Kanadalı kamyonculardan ilham alan Hollandalı kamyoncular, ülkede uygulanan Covid-19 önlemlerini düzenledikleri "Özgürlük Konvoyu" ile protesto etti. Kamyoncuların protestosuna çok sayıda çiftçi ve vatandaşta, traktörleriyle ve araçlarıyla destek verdi. Söz konusu konvoyların başta Hollanda'nın tarımsal faaliyetleriyle ünlü Friesland ve Leewarden ile birçok şehirde düzenlendiği ifade edildi.

Konvoya katılan araçlara Hollanda bayrakları ve kısıtlama karşıtı pankartlar asılırken, göstericiler, aşı bilgisi, test sonucu ve daha önce hastalığın geçirilip geçirilmediğine dair bilgilerin yer aldığı QR kod uygulamasının kaldırılmasını istedi. Ülkenin çeşitli yerlerini dolaşan protestocular, eylemin ardından sorunsuz olarak dağıldı. - AMSTERDAM

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Özgürlük Konvoyu, Koronavirüs, Hollanda, Protesto, 3. Sayfa, Haber

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