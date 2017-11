Hollanda'da Türk Partisinden Önerge

Hollanda'da Türkler tarafından kurulan Denk Partisi, Filistin devletinin Hollanda tarafından resmi olarak tanınması ve ülkedeki terör örgütlerine ait sembollerin yasaklanması için Temsilciler Meclisine önerge sundu.



Denk Partisi siyasi lideri Tunahan Kuzu, Filistin'in tanınması ile ilgili önerge üzerine Mecliste yaptığı konuşmada, "Hükümet programında Filistin ile İsrail arasında iki devletli çözüm için çaba sarf edileceği yazıyor. İki ülkeden birini resmi olarak tanımazsak, bu hiç kolay olmaz o zaman." ifadelerini kullandı.



Kuzu, terör örgütlerine ait sembollerin yasaklanması ile ilgili önerge hakkında ise "Şu an Hollanda'da sadece Nazi bayrağı yasağı var. Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler'de (BM) terör listesinde olan terör örgütlerine ait bayrakların Hollanda'da yasaklanması için önerge sunuyoruz." ifadesini kullandı.



Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra ise iki önergeyi de koalisyon hükümetinin kabul etmemesi için tavsiyede bulunacağını söyledi.



Önergeler için oylama, 21 Kasım Salı günü gerçekleşecek.



Hollanda'da geçen yıl Sosyalist Parti (SP) tarafından Filistin devletinin tanınması ile ilgili sunulan önerge, Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada 5 ret oyu ile kabul edilmemişti.



Ülkede 3 yıl önce de Filistin devletinin tanınması konusu Mecliste tartışılmış, buna bazı partiler de destek vermiş ancak dönemin Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Filistin'in devlet olarak tanınmasına yönelik değerlendirmelere ilişkin, böyle bir konunun gündemde olmadığını bildirmişti.