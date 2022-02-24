Hocalı Katliamı kurbanları Arjantin'de anıldı

BUENOS Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde 30 yıl önce Ermeniler tarafından katledilen 613 Azerbaycan vatandaşı Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te anıldı.

Azerbaycan'ın Buenos Aires Büyükelçiliğinde, Hocalı mezalimini anlatmak ve şehitleri anmak için etkinlik düzenlendi.

Azerbaycan'ın Buenos Aires Büyükelçisi Rashad Aslanov, bugünün Azerbaycan halkı için çok önemli ve üzücü bir gün olduğunu belirterek "Bugün Karabağ'ın Hocalı şehrinde işlenen soykırımın 30. yıl dönümünü anıyoruz." dedi.

Aslanov, Ermenilerin, Sovyetler Birliği kuvvetleriyle 6 binden fazla Azerbaycanlının yaşadığı şehirde sivil, yaşlı, kadın, çocuk demeden etnik temizlik yaptığını, kaçmaya çalışanların da şehir dışında topluca katledildiğini söyledi.

Bu tarz katliamların tekrarlanmaması için unutulmaması gerektiğine işaret eden Aslanov, "İnsanlığa karşı işlenen suçların gelecekte tekrar yaşanmaması için hepimizin işini iyi yapması ve böyle olayları duyurması gerekiyor." diye konuştu.

Aslanov, Hocalı Katliamı'nda ve 2020'deki Karabağ Savaşı'nda sivillere yönelik saldırılara dünyanın sessiz kaldığını belirterek Karabağ zaferiyle Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü kazandığını vurguladı.

Hocalı Katliamı'nın birçok yerde soykırım olarak tanındığını hatırlatan Aslanov, Arjantin'de de soykırım olarak tanınması için tüm çabanın gösterildiğini söyledi.

Büyükelçinin konuşmasının ardından etkinlikte Hocalı Katliamı'nı anlatan video gösterimi yapıldı.

Etkinliğe Türk diplomatlar ve Türk kurumlarının çalışanları da iştirak etti.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrinde 26 Şubat 1992'de 613 Azerbaycan vatandaşı Sovyetler Birliği kuvvetlerinin desteklediği Ermenilerce öldürülmüş, 487 kişi yaralanmış, 1275 kişi rehin alınmış, 150 kişi kaybolmuştu.