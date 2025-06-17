"Hobbit" ve "Yüzüklerin Efendisi" serilerinde yer alan Legolas adli film kahramanı hangi hayalî canlı türünün bir üyesidir?

'Hobbit' ve 'Yüzüklerin Efendisi' serilerinde yer alan Legolas adli film kahramanı hangi hayalî canlı türünün bir üyesidir?
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Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, "Hobbit" ve "Yüzüklerin Efendisi" serilerinde yer alan Legolas adli film kahramanı hangi hayalî canlı türünün bir üyesidir? sorusu cevabı ne?

"Hobbit" ve "Yüzüklerin Efendisi" serilerinde yer alan Legolas adli film kahramanı hangi hayalî canlı türünün bir üyesidir? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, "Hobbit" ve "Yüzüklerin Efendisi" serilerinde yer alan Legolas adli film kahramanı hangi hayalî canlı türünün bir üyesidir? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

"HOBBİT" VE "YÜZÜKLERİN EFENDİSİ" SERİLERİNDE YER ALAN LEGOLAS ADLİ FİLM KAHRAMANI HANGİ HAYALÎ CANLI TÜRÜNÜN BİR ÜYESİDİR?

A:Goblin

B:Vampir

C:Hobbit

D:Elf

Cevap : D

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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