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Hızlı ve Öfkeli 7 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hızlı ve Öfkeli 7 filmi ne zaman, nerede çekildi?

Hızlı ve Öfkeli 7 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hızlı ve Öfkeli 7 filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hızlı ve Öfkeli 7 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hızlı ve Öfkeli 7 konusu, özeti ve Hızlı ve Öfkeli 7 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hızlı ve Öfkeli 7 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hızlı ve Öfkeli 7 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hızlı ve Öfkeli 7 filmini izleyecek olanların merak ettiği Hızlı ve Öfkeli 7 konusu nedir, Hızlı ve Öfkeli 7 oyuncuları kimler ve Hızlı ve Öfkeli 7 özeti gibi konuları inceliyoruz.

HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dominic Toretto ve arkadaşları artık eskiden olduğu gibi suç dünyasından uzaklaşmaya karar vermişlerdir. Hikayenin öncesinde Owen Shaw'u hastanede yoğun bakıma gönderdikten sonra yollarını ayırmışlardır. Ancak Shaw'un kardeşi Deckard Shaw (Jason Statham) ona bunları yapanları bulup intikamı almak için ilk önce Torretto olmak üzere ekibin üyelerini tek tek öldürmeye yemin etmiştir. Aynı zamanda Jakarde adlı Somalili bir terörist ve Mr. Nobody diye bilinen bir üst düzey hükumet görevlisi, Tanrının Gözü isminde çok önemki bir bilgisayar yazılımını ele geçirmek istemektedirler. Toretto takımı bir araya getirerek güzel bir anlaşma yapar. Bu plana göre tanrının gözünü ele geçirerek peşlerinde ki Shaw 'dan da kurtulacaklardır. Fakat planlar istedikleri gibi ilerlemez peşlerinde ki kötü adam Dom'dan daha zeki çıkacaktır ve takım olarak büyük tehlikeler yaşayacaklar.

HIZLI VE ÖFKELİ7 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular: Vin Diesel, Jason Statham, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Djimon Hounsou, Tony Jaa, Ronda Rousey

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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