"Hızır Afet Drone"u ile kazazedelere ilk yardım

19.09.2019 10:12

Ortaokul öğrencilerinin geliştirdiği "Hızır Afet Drone"u ile enkaz altında kalan kişilere yiyecek ve su verilebileceği gibi, ufak çaplı yangınların söndürülmesi için de karbondioksitli top atışı yapılabilecek.

Projelerini TEKNOFEST'te sergileyen ve yarışmaya katılan Vecihiler isimli grup, 5 öğrenci ve bir danışman hocadan oluşuyor. Aydın Üniversitesi bünyesindeki Çocuk Üniversitesinde eğitim gören Vecihiler grubuna, Çocuk Üniversitesi Havacılık Eğitim Uzmanı Aydın Özmen rehberlik yapıyor.

Proje hakkında bilgi veren ortaokul öğrencisi Dilara Gündoğdu ve Mustafa Berker Keskin, yaptıkları "Hızır Afet Drone"u ile doğal afet olduğu zaman yardıma koşabileceklerini söyledi. Termal kameralarla depremzedelerin tespit edilebileceğini aktaran yarışmacı öğrenciler, tespit edilen kişi sayısınca drone ile yemek yollayabildiklerini aktardı.

Keskin, "Afet gerçekleştiğinde biz de drone aracımızı yolluyoruz. Acil yardım ekipleri gelene kadar Acil Afet Drone'u insanlara ilaç ve yiyecek yardımında bulunabiliyor. Kuruyemiş, konserve, su ya da ilaç olarak yardım kiti yollayabiliyoruz. Bilinci açık olanların diğer insanlara yardım etmesini sağlıyoruz. Enkaz altında kalan kişileri ısıdan tespit eden kameralarımız var, o kameralar ile insanları bulup yerlerini GPS gibi bir sistemle işaretleyip AKUT ya da AFAD'a gönderiyoruz. Enkazları metre metre aramalarına gerek kalmıyor." ifadelerini kullandı.

Hızır Afet Drone'unun sadece deprem değil, yangında da aktif olarak kullanılabileceğini kaydeden Keskin, "Yangınların söndürülmesi için içinde karbondioksit gibi birkaç madde bulunan yangın tüpü benzeri yangın topları fırlatıyoruz. Hızır Afet Drone'u ile küçük yangınlar söndürülebilir." diye konuştu.

"Kazanırsak daha büyük drone yapabiliriz"

Proje geliştiricilerinden öğrenci Dilara Gündoğdu ise "Drone'umuzla daha farklı büyük işler de yapmak istiyoruz. Elimizdeki imkanlarla yaptığımız drone biraz küçük oldu. TEKNOFEST'te kazanırsak ve daha büyük bir bütçe elde edebilirsek daha büyük drone, motor ve kameralar ile daha büyük bir ürün ortaya koyabiliriz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA