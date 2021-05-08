Hizan Kaymakamı Yelek, Kültür Merkezi binasında incelemelerde bulundu

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçedeki kamu binalarında yapılan kontrol ve değerlendirmeler neticesinde deprem olması durumunda risk taşıyabileceği değerlendirilen Kültür Merkezi binasında devam eden güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçedeki kamu binalarında yapılan kontrol ve değerlendirmeler neticesinde deprem olması durumunda risk taşıyabileceği değerlendirilen Kültür Merkezi binasında devam eden güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Yelek, kurum müdüründen yapılan güçlendirme çalışmaları ile ilgili bilgi alarak güçlendirme yapılan bölümlerde incelemelerde bulundu. 6 ay sürmesi planlanan güçlendirme çalışmalarının ardından Kültür Merkezi binasının hizmete hazır hale geleceğini açıklayan Kaymakam Yelek, vatandaşlarımıza daha güvenilir ve rahat ortamlarda hizmet sunabilmek adına çalışmalara ara vermeden devam edeceğini söyledi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı