Hizan Kaymakamı Yelek, köy ziyaretlerini sürdürüyor

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Uzuntaş köyünü ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu.

Yapımı devam eden çalışmaları inceleyen Yelek, köy meydanında bir araya geldiği vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Köylere en iyi ve kaliteli hizmeti getirebilmek için çalıştıklarını söyleyen Yelek, "Köy ziyaretleri ile yaşanan sorunların yerinde tespit edilmesi ve sorunların çözümü noktasında gereken çalışmaların yapılmasının amaçlıyoruz. Köy ziyaretlerimiz devam edecek." dedi.

Vatandaşlar, ziyaretten dolayı Kaymakam Yelek'e teşekkür etti.