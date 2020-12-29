Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek'ten üs bölgesine ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek'ten üs bölgesine ziyaret

29.12.2020 19:01 | Son Güncelleme: 29.12.2020 19:01
Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek'ten üs bölgesine ziyaret

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Panor Dağı'nda yapımı tamamlanan üs bölgesinde incelemelerde bulundu.

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Panor Dağı'nda yapımı tamamlanan üs bölgesinde incelemelerde bulundu.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, Tabur Komutanı Binbaşı Bahadır Seferoğlu ve Emniyet Amiri Erbil Başar tarafından karşılanan Yelek, burada görevli askeri personel ve güvenlik korucularıyla bir araya geldi.

Kaymakamlık tarafından yaptırılan üs bölgesini inceleyen Yelek, güvenlik güçleriyle bir süre sohbet etti.

Yelek, en fazla birlik ve beraberliği korumaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Amacımız vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmektir. Devletimizin kurum ve kuruluşları bu yönde büyük gayret sarf ediyor. Devletin birliği ve bütünlüğü ile vatandaşın huzur ve güveni için gece gündüz demeden zor şartlarda büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini icra eden asker ve korucularımıza teşekkür ediyorum, görevlerinde kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Berk Oktay Hande Erçel Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ersun Yanal Fırat Aydınus Sergen Yalçın Arda Kardeşler
Tüm Haberler Kaza Sakarya Beşiktaş Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek'ten üs bölgesine ziyaret | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 19:04:24. #1.14#
title