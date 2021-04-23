Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, hane ziyaretinde bulundu
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Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, hane ziyaretinde bulundu

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, hane ziyaretinde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, hane ziyaretleri kapsamında Şerife ve Hayriye Özdemir kardeşleri evlerinde ziyaret etti.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, hane ziyaretleri kapsamında Şerife ve Hayriye Özdemir kardeşleri evlerinde ziyaret etti. Gayda köyü Aşağı Kazanlı mezrasında ikamet eden Şerife ve Hayriye Özdemir'e hane ziyaretleri kapsamında konuk olan Kaymakam Yelek, ailenin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Özdemir kardeşlerle sohbet edip yakından ilgilenen Kaymakam Yelek, ailenin ihtiyaç ve taleplerinin en kısa sürede karşılanması için talimat verdi. Devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını belirten Kaymakam Yelek, milletin her bir derdini kendilerine dert edindiklerini belirterek bunların çözümü konusunda tüm gayretleriyle çalışmalarının devam edeceğini söyleyerek hanelerden ayrıldı. - BİTLİS

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, hane ziyaretinde bulundu
Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, hane ziyaretinde bulundu
Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, hane ziyaretinde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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