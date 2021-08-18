Hizan'ın taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor

- Hizan'ın taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor Bitlis'in Hizan ilçesinde tarihi dokusunu koruyan taş evler yapıtlarıyla herkesi kendine hayran bırakıyor.

- Hizan'ın taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde tarihi dokusunu koruyan taş evler yapıtlarıyla herkesi kendine hayran bırakıyor.

Taş ve tahtalardan yapılan 2 ve 3 katlı evlerin 200-300 yıllık tarihi herkesi kendine hayran bıraktırıyor. Hizan'da bulunan taş evler, adeta zamana meydan okuyarak günümüze kadar ayakta kalmış olması, kentte eşsiz bir güzellik katıyor. Mimari yapılarını gözler önüne seren Hizan'ın taş evleri, turistlerin yanı sıra sinemacıların, belgeselcilerin, fotoğraf severlerin ve gazetecilerin de ilgi odağı haline geldi. Bölgede görsel anlamda 200-300 yıllık taş evleri dengbejik çalışması için Hizan'ın taş evlerini görüntüleyen yönetmen Sedat Kıran; "Bölgede belgesel anlamında çalışma yapıyorum. Eski kültürlerin korunması anlamında dengbejlik anlamında belgesel filmler yapıyorum. Uzuntaş köyü soğuk iklimden dolayı farklı bir mimari oluşturmuş. 200 yıllık bir mimari taş ve tahtalardan 2-3 katlı evler birbirinin bahçesiyle birleşiyor. Görsel olarak muazzam bir özelliğe sahip ve bu yapıların korunması gerekiyor. Tabi burası fotoğrafçılarında uğrak yeri birçok anlamda da bunu görüyoruz. Bizde buraya belge filmimizi çekmeye geldik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan