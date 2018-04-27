Hizan'da Takı Tasarım Kursuna İlgi
Hizan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan takı tasarım kursuna kadınlar yoğun ilgi gösterdi.
Hizan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan takı tasarım kursuna kadınlar yoğun ilgi gösterdi.
Hizan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ercan Özdemir, yaptığı açıklama, Halk Eğitim Merkezine kadınların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
Özdemir, "Kadınlar kursta boş vakitlerini değerlendiriyor. Kadınlar üretikleri takıları satarak ev ekonomisine katkı sağlayacak. Bu kursu açmamızın asıl amacı unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını canlı tutmaktır." dedi.