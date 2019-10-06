Hizan'da husumetli aileler barıştırıldı

06.10.2019 15:46

Bitlis'in Hizan ilçesinde aralarında husumet bulunan Yelkıran ve Çayır köyü sakinleri düzenlenen törenle barıştı.

Çayır köyünde düzenlenen barış törenine katılan Kaymakam Mustafa Köleoğlu, ilçede hayırlı bir olaya tanıklık ettiklerini söyledi.

Komşu iki köy arasındaki husumetin giderilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Köleoğlu, "Bizler komşuyu komşuya mirasçı kılacak kadar önem veren bir peygamberin ümmeti olduğumuzu ifade ediyorsak aradaki kırgınlıkların giderildiği bu toplantılara öncülük etmeliyiz. Bu birlikteliği sağlayan kanaat önderlerimize, belediye başkanımıza, encümenlerimize, siyasi parti temsilcilerimize, muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Tahriklere kapılmadan sulh tarafı olan ve daima itidalini muhafaza eden köylülerimizi de tebrik ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin." diye konuştu.

Törene, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Türkmen, Bitlis Eren Üniversitesi Genel Sekreteri Mehmet Sait Kuldaş, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA