Hizan'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı - Haberler
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Hizan'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı

AA / İlhan Eren İnan - Haberler | Güncel
Hizan'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde "Bi Hareketine Bakar Hayat Projesi" kapsamında emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde "Bi Hareketine Bakar Hayat Projesi" kapsamında emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

Gayda Polis Kontrol Noktasındaki uygulamada Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, sürücüleri trafik kuralları ve emniyet kemerinin önemiyle ilgili uyardı.

Kaymakam Yelek, emniyet kemeri takmanın ve kurallara uymanın can ve mal güvenliği açısından önemine değinerek, "Trafik kazalarının en az seviyeye indirilmesi, sürücülerin bilinçlendirilmesi ve kural ihlallerinin azaltılması amacıyla uygulamamızı ilçe genelinde kararlılıkla sürdüreceğiz. Emniyet kemeri kullanımı kazalarda ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 azalttığı biliniyor. Kazaların önlenmesi için sürücülerin ve yolcuların kurallara farkındalığını artırmak amacıyla uygulama yapıyoruz." şeklinde konuştu.

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AA / İlhan Eren İnan - Son Dakika Haberleri

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