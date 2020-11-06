HİTÜ Rektörü Öztürk, DPÜ Rektörü Uysal'ı ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

HİTÜ Rektörü Öztürk, DPÜ Rektörü Uysal'ı ziyaret etti

06.11.2020 11:06 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:11
HİTÜ Rektörü Öztürk, DPÜ Rektörü Uysal'ı ziyaret etti

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ile bir araya geldi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ile bir araya geldi.

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleşen ziyarette Rektör Ali Osman Öztürk'ü, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas ve Prof. Dr. Mustafa Aydın ile Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur karşıladı. Rektör Öztürk ve Üniversite heyeti Üniversitede yürütülen çalışmalar ve iki üniversite arasında olası iş birliği konuları üzerine görüşme gerçekleştirdiler.

Görüşme Öztürk ve Uysal'ın karşılıklı hediye sunumları ile sona erdi. - KÜTAHYA

HİTÜ Rektörü Öztürk, DPÜ Rektörü Uysal'ı ziyaret etti
HİTÜ Rektörü Öztürk, DPÜ Rektörü Uysal'ı ziyaret etti
HİTÜ Rektörü Öztürk, DPÜ Rektörü Uysal'ı ziyaret etti
HİTÜ Rektörü Öztürk, DPÜ Rektörü Uysal'ı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, enkazdan çıkarılan Elif, İnci ve Günay'ı ziyaret etti
DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, enkazdan çıkarılan Elif, İnci ve Günay'ı ziyaret etti
ADÜ Rektörü Aldemir, kaza geçiren doktorları hastanede ziyaret etti
ADÜ Rektörü Aldemir, kaza geçiren doktorları hastanede ziyaret etti
Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven ile Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, Ayda bebeği hastanede ziyaret etti
Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven ile Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, Ayda bebeği hastanede ziyaret etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Türkan Şoray Bergüzar Korel Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Sinan Gümüş Mehmet Topal Mbaye Diagne Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kasım Deprem Twitter Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: HİTÜ Rektörü Öztürk, DPÜ Rektörü Uysal'ı ziyaret etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 11:14:00. #1.15#
title