Hışımla aracından indi, düşürdüğü telefonun üzerinden geçti
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Hışımla aracından indi, düşürdüğü telefonun üzerinden geçti

Hışımla aracından indi, düşürdüğü telefonun üzerinden geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bahçelievler'de bir sürücüye sinirlenerek aracından inen hışımla inen şahıs, cep telefonunu düşürdü.

Bahçelievler'de bir sürücüye sinirlenerek aracından inen hışımla inen şahıs, cep telefonunu düşürdü. Tartışmanın ardından aracına binen şahıs, düşürdüğü telefonu fark etmeden üzerinden geçti. O anlar kameralara yansıdı.

Bahçelievler'de salı günü saat 10.20 sıralarında ilginç bir olay yaşandı. 29 Ekim Caddesi'nde bir aracın şoförüne sinirlenerek arabayı önüne kıran sürücü, hışımla araçtan indiği sırada cep telefonunu düşürdü. Arkadaki araç sahibi ile bir süre tartıştıktan sonra kendi aracına binen şahıs, cep telefonunu fark etmeyerek üstünden geçti. Diğer araçlarında telefonun üstünden geçtiği o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Hışımla aracından indi, düşürdüğü telefonun üzerinden geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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