Hisarcık Tkk'de Taban Gübresinin Depolanmasına Başlandı

Hisarcık Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü İbrahim Kahraman, kooperatif olarak hububat ekim döneminde çiftçilere gerekli olan taban gübrelerini şimdiden depolamaya başladıklarını belirtti.



Kahraman, taban gübresi olarak kullanılan 120 ton 20-20-0 Kompoze gübre, 50 ton Süper Ekin Gübresi, 27 ton DAP gübresi ve 27 ton 15+15+15 gübresinin ihtiyaçlar doğrultusunda peyderpey depolanmasına başlandığını, çiftçilerin Ekim ayında yapacakları hububat ekiminde gübre sıkıntısının yaşanmayacağını bildirdi.(MA-EFE) - KÜTAHYA