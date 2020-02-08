Hisarcık'ta yeni yılın ilk umre kafilesi dualarla uğurlandı
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Hisarcık'ta yeni yılın ilk umre kafilesi dualarla uğurlandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda umreye gidecek olan 10 kişilik yeni yılın ilk umre kafilesi dua ve tekbirlerle kutsal topraklara uğurlandı.

08.02.2020 10:53 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:53
Hisarcık'ta yeni yılın ilk umre kafilesi dualarla uğurlandı

'nın ilçesinde, organizasyonunda umreye gidecek olan 10 kişilik yeni yılın ilk umre kafilesi dua ve tekbirlerle kutsal topraklara uğurlandı.


Belediye Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen uğurlama töreninde din görevlilerinin okuduğu Kur'an'ı kerim, ilahiler ve Şehitler Camii İmam Hatibi 'un yaptığı duanın ardından yakınları ile vedalaşan umre kafilesi dualar ve tekbirler eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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