Hisarcık'ta beton parke çalışmaları Hisarcık Belediyesinin alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından beton parke çalışmalarına hızla devam ettiği bildirildi.

Hisarcık Belediyesinin alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından beton parke çalışmalarına hızla devam ettiği bildirildi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçedeki içme suyu isale hattı ve kanalizasyon yenileme ile doğalgaz çalışmaları esnasında bozulan yol ve yaya kaldırımlar ile Cumhuriyet Meydanı'nda çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarında toplam 9 bin metrekare antik parke taşı, petek ve kumlamalı parke taşı döşemesi gerçekleştirdiklerini, ayrıca çalışmalarda 1000 metre bordür taşı, 500 metre yağmur oluğu kullanıldığını söyledi.

İlçe merkezinde 9 kilometre uzunluğundaki caddeye sıcak asfalt atıldığını belirten Çalışkan, beton parke çalışmalarının yıl boyunca sürdürüleceğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı