Hisarcık'ta beton parke çalışmaları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hisarcık'ta beton parke çalışmaları

Hisarcık Belediyesinin alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından beton parke çalışmalarına hızla devam ettiği bildirildi.

Hisarcık'ta beton parke çalışmaları
22.09.2020 13:19 | Son Güncelleme: 22.09.2020 13:24

Hisarcık Belediyesinin alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından beton parke çalışmalarına hızla devam ettiği bildirildi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçedeki içme suyu isale hattı ve kanalizasyon yenileme ile doğalgaz çalışmaları esnasında bozulan yol ve yaya kaldırımlar ile Cumhuriyet Meydanı'nda çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarında toplam 9 bin metrekare antik parke taşı, petek ve kumlamalı parke taşı döşemesi gerçekleştirdiklerini, ayrıca çalışmalarda 1000 metre bordür taşı, 500 metre yağmur oluğu kullanıldığını söyledi.

İlçe merkezinde 9 kilometre uzunluğundaki caddeye sıcak asfalt atıldığını belirten Çalışkan, beton parke çalışmalarının yıl boyunca sürdürüleceğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Muharrem İnce Fahrettin Koca Erkan Kandemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Seda Sayan Kemal Ayvaz Serenay Sarıkaya
Spor Sörloth Okan Buruk Sergen Yalçın Malcolm Thomas Marcel Tisserand
Daha Fazla Kaza Ateş Adana Çocuk
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hisarcık'ta beton parke çalışmaları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 13:24:43. #1.15#
title