Hırvatistan İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Hırvatistan İspanya maçı hangi kanalda?
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Hırvatistan İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Hırvatistan İspanya maçı hangi kanalda?

Hırvatistan İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Hırvatistan İspanya maçı hangi kanalda?
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Hırvatistan ve İspanya, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2020 Son 16 maçı, Parken Stadyumu'da, Kopenhag Stadyumu'nda oynanacak. Hırvatistan İspanya maçı ne zaman? Hırvatistan İspanya maçı hangi kanalda?

EURO 2020 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün oynanacak Hırvatistan İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Hırvatistan İspanya maçı hangi kanalda?

HITVATİSTAN - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hırvatistan-İspanya Maçı, 28 Haziran Pazartesi günü oynanacak. Hırvatistan-İspanya Maçı, saat 19:00 başlayacak.

HITVATİSTAN - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvatistan ile İspanya arasındaki UEFA Euro 2020 maçı, Idman TV, TRT 1 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

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