Hırvatistan İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Hırvatistan İspanya maçı hangi kanalda?

Hırvatistan ve İspanya, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2020 Son 16 maçı, Parken Stadyumu'da, Kopenhag Stadyumu'nda oynanacak. Hırvatistan İspanya maçı ne zaman? Hırvatistan İspanya maçı hangi kanalda?