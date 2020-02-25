Avusturya ve Hırvatistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

25.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:59

Çin'de başlayan koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 2 bin 707 oldu. Virüs taşıyan vaka sayısı da 80 bin 150'ye yükseldi. Ölümlerin 2 bin 563'ü hastalığın ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletinde yaşandı. Türkiye'nin sınır komşusu İran'da ise ölü sayısı 16'ya yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı vatandaşlara evden çıkmayın uyarısı yaptı. Avrupa'da ise iki ülkede daha Kovid-19 tespit edildi. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç ülkede ilk virüs vakasının tespit edildiğini duyurdu. Avusturya'da da bir kişinin tetkikleri sonucunda Kovid-19 virüsünü taşıdığı belirlendi.

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