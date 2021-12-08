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Hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı

Hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da çaldığı alüminyum profil malzemelerle vatandaşlar tarafından yakalanan hırsızlık şüphelisi polis ekiplerine teslim edildi.

MALATYA (İHA) - Malatya'da çaldığı alüminyum profil malzemelerle vatandaşlar tarafından yakalanan hırsızlık şüphelisi polis ekiplerine teslim edildi.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Hüseyinbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turkuaz sokakta tadilat halinde olan bir binada alüminyum profil malzemeleri çalmaya çalıştığı ileri sürülen şahsı gören vatandaşlar, şahsı yakaladıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şahsı ekip aracına alırken, çalınan malzemeler yapılan incelemelerinin ardından sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı

Hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı

Hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı

Hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı

Hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı

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