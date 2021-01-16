Hırsızlık yapıp, kaçarken güvenlik kamerasına yakalandılar
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Hırsızlık yapıp, kaçarken güvenlik kamerasına yakalandılar

16.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:09
Hırsızlık yapıp, kaçarken güvenlik kamerasına yakalandılar

MERSİN'in Toroslar ilçesinde bir marketten hırsızlık yapıp kaçarken güvenlik kameralarınca görüntülenen 3 şüpheli yakalanıp, tutuklandı.

MERSİN'in Toroslar ilçesinde bir marketten hırsızlık yapıp kaçarken güvenlik kameralarınca görüntülenen 3 şüpheli yakalanıp, tutuklandı. 

Hırsızlık olayı, Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki markette 2 Ocak günü yaşandı. İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine araştırma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin İbrahim Askay, Mehmet Bilir ve Ömer Kaya olduğunu belirledi. 3 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin marketten çaldıkları ürünler ile kaçtıkları anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

 


Hırsızlık yapıp, kaçarken güvenlik kamerasına yakalandılar
Hırsızlık yapıp, kaçarken güvenlik kamerasına yakalandılar
Hırsızlık yapıp, kaçarken güvenlik kamerasına yakalandılar
Hırsızlık yapıp, kaçarken güvenlik kamerasına yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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