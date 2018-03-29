Hırsızlık Şüphelisi Kadınları Ev Sahibi Yakaladı

Adana'da ikametgahlardan hırsızlık yaptığı ileri sürülen 3 kadın, hırsızlık için girmeye çalıştıkları iddia edilen evin sahibi tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde ikamet eden Osman Aktaş, evin kapısından kurcalama sesleri gelmesi üzerine kapıyı açtı.

Kapıda G.Ç. (22), P.O. (22) ve K.T. (20) ile karşılaşan Aktaş, komşularının da yardımıyla durumu polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, şüpheli kadınları gözaltına aldı.

Şüphelilerden G.Ç'nin hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.