Hırsızlık şüphelisi kadınlar kucaklarındaki çocuklarla adliyede
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Hırsızlık şüphelisi kadınlar kucaklarındaki çocuklarla adliyede

Demirören Haber Ajansı / Hakan TÜRKTAN - Haberler | Güncel
Hırsızlık şüphelisi kadınlar kucaklarındaki çocuklarla adliyede

ESKİŞEHİR'de, evlerden yaklaşık 20 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın, adliyeye sevk edildi.

ESKİŞEHİR'de, evlerden yaklaşık 20 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, kendilerini bekleyen yakınlarından teslim aldıkları çocuklarıyla birlikte adliye binasına girdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2 evden yaklaşık 20 bin liralık ziynet eşyası çalınması üzerine harekete geçti. Ekipler, yapılan araştırmayla şüphelilerin Ç.C., G.Ç. ve Y.Y. isimli kadınlar olduğunu tespit etti. Şüpheliler, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bu sırada adliye girişinde kendilerini bekleyen yakınları, küçük yaşlardaki çocuklarını şüphelilere verdi. Adliyeye çocuklarıyla giren şüphelilerin işlemleri sürüyor.


Hırsızlık şüphelisi kadınlar kucaklarındaki çocuklarla adliyede
Hırsızlık şüphelisi kadınlar kucaklarındaki çocuklarla adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan TÜRKTAN

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