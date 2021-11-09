Hırsızlık suçundan 10 yıl hapisle aranan hükümlü, saklandığı evde yakalandı - Haberler
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Hırsızlık suçundan 10 yıl hapisle aranan hükümlü, saklandığı evde yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
Hırsızlık suçundan 10 yıl hapisle aranan hükümlü, saklandığı evde yakalandı

KAYSERİ başta olmak üzere birçok ilde evlerden hırsızlık yapan ve 4 yıldır aranan Kiraz D. (53) saklandığı evde yakalandı.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ başta olmak üzere birçok ilde evlerden hırsızlık yapan ve 4 yıldır aranan Kiraz D. (53) saklandığı evde yakalandı. 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kiraz D., cezaevine kondu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Kayseri, Ankara, Aksaray ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarınca ' Hırsızlık' suçundan hakkında 10 ayrı yakalama emri ve kesinleşmiş 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Kiraz D.'nin Kocasinan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi. Ekipler, eve düzenlenen operasyonla Kiraz D.'yi yakaladı. 4 yıldır polisten kaçan Kiraz D. işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.


Hırsızlık suçundan 10 yıl hapisle aranan hükümlü, saklandığı evde yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri
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