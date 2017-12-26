Hırsızlık İçin İş Yerine Girdiğini İddia Ettiği Kişiyi Dövdü

Konya'da bir iş yeri sahibinin, hırsızlık amacıyla depo kısmından içeriye girdiğini ileri sürdüğü kişiyi darbetme anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Merkez Selçuklu ilçesi Adakale Caddesi'nde Ahmet Gündüz'e ait elektrik malzemeleri satılan iş yerinin depo kısmına, bir kişi gizlice girdi.



Çalışanlardan biri zanlıyı görüp ne aradığını sordu. Bu sırada gelen iş yeri sahibi Ahmet Gündüz, zanlıyı darbetti.



Diğer çalışanların araya girmesiyle Gündüz'ün bıraktığı kişi hızlıca kaçtı.



Zanlının iş yerine girişi ve darbedilmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Görüntülerde, kapının önündeki minibüsün kapısını kontrol ettikten sonra içeriye giren kişinin, etrafı gözetleyip kendisini gören bir iş yeri çalışanı ile konuşması, sonrasında gelen iş yeri sahibi Ahmet Gündüz tarafından darbedilmesi yer alıyor.



İş yeri sahibi Ahmet Gündüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, depo kısmında çalışanlardan birinin, içeriye giren kişiye "ne aradığını" sorduğunu duyduğunu belirtti.



Gündüz, "Hırsız olacağını düşünerek, tekme ve tokatla dışarıya attım. Bir kişinin daha olduğunu ve buna gözcülük yaptığını fark ettim. Onu da çağırdım ama ikisi beraber kaçtılar." dedi.



Ahmet Gündüz, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde aynı kişilerin daha önce de birkaç kez iş yerinin önünden geçtiğini gördüğünü dile getirdi.