HIRSIZLIK ANLARINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ - Haberler
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HIRSIZLIK ANLARINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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HIRSIZLIK ANLARINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

ÜMRANİYE'de market ve depolardan meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 3'ü kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - ÜMRANİYE'de market ve depolardan meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 3'ü kadın 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adeta yağma yapar gibi marketlerden yaptıkları hırsızlıklar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Ümraniye'de birbiri ardına meydana gelen hırsızlık olayları üzerine Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma yapıldı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada hırsızların bir çok olayda güvenlik kameralarınca görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde 5-6 kişilik ekipler halinde markete giren hırsızların adeta yağma yapar gibi hızla malları çaldıkları ve olay yerinden plakası sahte bir araçla kaçtıkları belirlendi.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışma sonucu  3'ü kadın 6 şüpheli  gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüphelilerin yaklaşık 1 milyon liralık market ürünü, elektronik eşya çaldıkları tespit edildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilişleri

-Şüphelilerin olaylar sırasında çekilen güvenlik kamera görüntüleri


HIRSIZLIK ANLARINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

HIRSIZLIK ANLARINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

HIRSIZLIK ANLARINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

HIRSIZLIK ANLARINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

HIRSIZLIK ANLARINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ümraniye, Market, Güncel, Haber

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