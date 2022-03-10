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Hırsızlar rögar kapaklarını çaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hırsızlar rögar kapaklarını çaldı

Adana'nın Kozan ilçesinde 5 rögar kapağı çalındı.

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde 5 rögar kapağı çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Çanaklı Mahallesi Şeyh Edebali Sokak'ta Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ ve bir GSM şirketine ait 5 rögar kapağı gece hırsızlar tarafından çalındı. Kozan Belediyesi zabıta ekipleri, çalınan rögar kapaklarının bulunduğu alanda güvenlik şeridi ve dubalarla önlem aldı. Yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Hırsızlar rögar kapaklarını çaldı

Hırsızlar rögar kapaklarını çaldı

Hırsızlar rögar kapaklarını çaldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çanaklı, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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