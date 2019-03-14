-  Hırsızın Parmak İzine Kadın Çoraplı Önlemi

Kartal'da bir dönerciye giren ve parmak izi bırakmamak için ellerine ince kadın çorabı takan hırsız, 3 dakikada kasadaki ve bahşiş kutusundaki paraları alıp kayıplara karıştı.

Kartal Cevizli'de önceki gün saat 03.30 sıralarında bir dönerci dükkanındaki pencereyi açıp içeri giren hırsız, önce kasadaki paraları ardından bahşiş kutusunu açıp içindeki paraları aldı. Güvenlik kameralarına yakalanan hırsızın parmak izi bırakmamak için eline taktığı kadın çorapları dikkat çekti. Toplam Bin 500 lirayı alan hırsız daha sonra geldiği gibi pencereden çıkarak kayıplara karıştı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI

Dönercideki hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hırsız, önce sokakta görülürken, daha sonra dükkanın penceresini aralayıp içeri giriyor. Önce elleriyle yüzünü saklayan hırsız, kasaya yönelip paraları alıyor. Sonrasında bahşiş kutusunu açmaya çalışıyor. Kutuyu açamayan hırsız, dükkanda bulduğu kesici aletle kutuyu açmayı başarıyor ve içindeki paraları alıp aynı şekilde pencereden dışarı çıkıyor.

Hırsızlık olayı ile ilgili iş yeri sahibi Cevat Küçükali şunları söyledi: "Gece saat 3 sıralarında ellerine kadın çorabı giymiş bir arkadaş, yan camdan buraya geliyor. Kasayı boşaltıyor. Garsonların bahşiş kutusunu boşaltıyor. Toparlıyor ve 3 dakika içinde çıkıp gidiyor. 3 dakika bile sürmüyor" Güvenlik kameralarını inceleyen polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik Kamerası

-Hırsızın sokakta dolaşması

-Pencereyi aralayıp içeri girmesi

-Eliyle yüzünü saklaması

-Kasadaki paraları alması

-Bahşiş kutusunu açmaya çalışması

-Bulduğu aletle kutuyu açması

-Bahşiş kutusundaki paraları alması

-Pencereden dışarı çıkması

-Aktüel görüntüler

-İş yeri sahibiyle röp - İstanbul

Kaynak: DHA