Hırsızı yere yatırıp polisi beklediler
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Hırsızı yere yatırıp polisi beklediler

28.11.2020 14:58 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:03
Hırsızı yere yatırıp polisi beklediler

ANTALYA'da bir marketten hırsızlık yapan şüpheli, mahalleli tarafından kovalamacayla yakalandı.

ANTALYA'da bir marketten hırsızlık yapan şüpheli, mahalleli tarafından kovalamacayla yakalandı. Vatandaşların şüpheliyi yere yatırıp polisi beklediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kepez ilçenin Teomanpaşa Mahallesi Güneş Caddesi'ndeki bir markete öğle saatlerinde gelen şüpheli, hırsızlık yapıp cadde boyunca kaçmaya başladı. "Hırsızı yakalayın" bağrışmaları arasında mahalleli şüpheliyi yakalayıp yol ortasına yatırdı. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, sessizce yol ortasına yatıp dayak yemekten kurtuldu. Mahallelinin şüpheliyi yol ortasına yatırıp hep birlikte polis gelinceye kadar başında beklediği anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.İhbar üzerine mahalleye gelen polis, hırsızlık şüphesini gözaltına aldı.

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Hırsızı yere yatırıp polisi beklediler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK

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