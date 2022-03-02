Hırsız TikTok fenomenini ayakkabıları ele verdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşanan olayda, TikTok fenomeni Chozen Hannah, TikTok'da şort ve spor ayakkabı ile dans ettiği videoyu paylaştı. Fenomen Chozen Hannah yaptığı paylaşım sonrasında kısa süre içinde polis tarafından tutuklandı.

TİKTOK FENOMENİ BİRÇOK SOYGUNA KARIŞMIŞ

TikTok videolarını izleyen polis ekipleri, Chozen'in giydiği ayakkabıların 1 Ekim ve 1 Ocak tarihleri arasında dört hırsızlık ve soygun esnasında giyildiğini tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda Chozen'in TikTok videolarında giydiği ayakkabıların soygunlarda giyilen ayakkabılarla eşleştirdi. Yaptığı soygunlar esnasında üzerinde silah ve yaralayıcı madde bulunduğu da tespit edilen Chozen, soygun ve silah taşıma suçlarından yargılanacak.