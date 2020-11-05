Kocaeli'de suçüstü yakalanan hırsız: Kontrol etmek için girdim, dağınıktı toparladım

Kocaeli'de hırsızlık amacıyla girdiği evde suçüstü yakalanan G.G., hırsızlığı başkalarının yaptığını, kendisinin evi kontrol etmek için girerek etrafı toparladığını ve ev sahibini beklerken yakalandığını iddia etti.