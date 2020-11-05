Kocaeli'de suçüstü yakalanan hırsız: Kontrol etmek için girdim, dağınıktı toparladım
Kocaeli'de hırsızlık amacıyla girdiği evde suçüstü yakalanan G.G., hırsızlığı başkalarının yaptığını, kendisinin evi kontrol etmek için girerek etrafı toparladığını ve ev sahibini beklerken yakalandığını iddia etti.
Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi'ndeki bir eve hırsız girdiği ihbarı üzerine harekete geçen Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, operasyon başlatarak, hırsızı ev içerisinde yakaladı.
"KONTROL ETMEK İÇİN İÇERİ GİRDİM"
Gözaltına alınıp emniyete getirilen G.G. ifadesinde, "Ben evden 2-3 tane Suriyelinin çıktığını gördüm. Kontrol etmek için içeri girdim. İçerisi dağınıktı, toparladım. Yağmur yağıyordu. Karnım acıktığı için kek yedim" dedi.
"EVİ TESLİM ETMEK İÇİN EV SAHİBİNİ BEKLİYORDUM"
Evde yakalanan G.G.'nin ifadesinin devamında, "Evi teslim etmek için ev sahibini bekliyordum. Bu sırada polis gelerek beni yakaladı" dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.G., adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN