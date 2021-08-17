Hirai Zerdüş - Güzel bu nasıl sevdaymış şarkı sözleri! 'Güzel bu nasıl sevdaymış ' sözleri nelerdir?
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Hirai Zerdüş - Güzel bu nasıl sevdaymış şarkı sözleri! 'Güzel bu nasıl sevdaymış ' sözleri nelerdir?

Hirai Zerdüş - Güzel bu nasıl sevdaymış şarkı sözleri! 'Güzel bu nasıl sevdaymış ' sözleri nelerdir?
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Hirai Zerdüş'ün yeni şarkısı Güzel bu nasıl sevdaymış Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 120 bin izlenme ve 5 bin beğeni almıştır. Şarkının sözleri merak edilmiştir. Peki, Hirai Zerdüş - Güzel bu nasıl sevdaymış sözleri nedir? Güzel bu nasıl sevdaymış şarkı sözleri! Hirai Zerdüş - Güzel bu nasıl sevdaymış şarkı sözleri haberimizde...

Hirai Zerdüş - Güzel bu nasıl sevdaymış sözlerini haberimizden okuyabilirsiniz. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

HİRAİ ZERDÜŞ - GÜZEL BU NASIL SEVDAYMIŞ SÖZLERİ

Beni dertten derde saldın

Şu gönlümü nasıl çaldın?

Öldüm de belamı buldum

Güzel, bu nasıl sevdaymış?

*****

Ata'm dedim atılmıyor

Sata'm dedim satılmıyor

Akşam, sabah yatılmıyor

Güzel, bu nasıl sevdaymış?

*****

Gözyaşım umman eyledin

Aklım fikrim zayeyledin

Permeperişan eyledin

Güzel, bu nasıl sevdaymış

*****

Ata'm dedim atılmıyor

Sata'm dedim satılmıyor

Akşam, sabah yatılmıyor

Güzel, bu nasıl sevdaymış?

Hasan durak

/ Bağlama Semih günay

/ HiraiZerdüş 2021

Haber Yorumları
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Hirai Zerdüş - Güzel bu nasıl sevdaymış şarkı sözleri! 'Güzel bu nasıl sevdaymış ' sözleri nelerdir? - Haberler
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