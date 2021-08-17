Hirai Zerdüş - Güzel bu nasıl sevdaymış şarkı sözleri! 'Güzel bu nasıl sevdaymış ' sözleri nelerdir?
Hirai Zerdüş'ün yeni şarkısı Güzel bu nasıl sevdaymış Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 120 bin izlenme ve 5 bin beğeni almıştır. Şarkının sözleri merak edilmiştir. Peki, Hirai Zerdüş - Güzel bu nasıl sevdaymış sözleri nedir? Güzel bu nasıl sevdaymış şarkı sözleri! Hirai Zerdüş - Güzel bu nasıl sevdaymış şarkı sözleri haberimizde...
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HİRAİ ZERDÜŞ - GÜZEL BU NASIL SEVDAYMIŞ SÖZLERİ
Beni dertten derde saldın
Şu gönlümü nasıl çaldın?
Öldüm de belamı buldum
Güzel, bu nasıl sevdaymış?
*****
Ata'm dedim atılmıyor
Sata'm dedim satılmıyor
Akşam, sabah yatılmıyor
Güzel, bu nasıl sevdaymış?
*****
Gözyaşım umman eyledin
Aklım fikrim zayeyledin
Permeperişan eyledin
Güzel, bu nasıl sevdaymış
*****
Ata'm dedim atılmıyor
Sata'm dedim satılmıyor
Akşam, sabah yatılmıyor
Güzel, bu nasıl sevdaymış?
Hasan durak
/ Bağlama Semih günay
/ HiraiZerdüş 2021