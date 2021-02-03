Hintli yetkili, bütçe toplantısı sırasında su şişesi sanarak dezenfektan içti
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Hintli yetkili, bütçe toplantısı sırasında su şişesi sanarak dezenfektan içti

03.02.2021 21:35 | Son Güncelleme: 03.02.2021 21:39
Hintli yetkili, bütçe toplantısı sırasında su şişesi sanarak dezenfektan içti

Hindistan'ın Mumbai kentinde yapılan bütçe toplantısında Ramesh Pawar adlı yetkili, masada duran dezenfektan şişesini, su şişesi sanarak içmeye kalktı.

Hindistan'ın Mumbai kentinde yapılan bütçe toplantısında Ramesh Pawar adlı yetkili, masada duran dezenfektan şişesini, su şişesi sanarak içmeye kalktı. Hızlıca dezenfektanı tüküren Pawar'ın bu hareketi, salonda gülüşmelere neden oldu.

Olay, Hindistan'ın Mumbai kentinde meydana geldi. Bütçe görüşmeleri toplantısına katılan Ramesh Pawar adlı yetkili, sandalyesine oturduktan sonra masada duran şişeye uzandı. Pawar, şişeden bir yudum aldıktan sonra şişedeki sıvının dezenfektan olduğunu fark ederek hemen tükürdü. O anlar kameralara yansırken, Pawar'ın bu hareketi gülüşmelere neden oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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