Hint aktivist ile Filipinli lider Uluslararası Erbakan Ödülü'ne layık görüldü
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Necmettin Erbakan, Lütfi Kırdar, 14 Mart, Güncel

Hint aktivist ile Filipinli lider Uluslararası Erbakan Ödülü'ne layık görüldü

ESKİ Başbakanlardan Necmettin Erbakan adına bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Erbakan Ödülleri, 14 Mart 2020'de Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahiplerini bulacak.

11.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:30
Hint aktivist ile Filipinli lider Uluslararası Erbakan Ödülü'ne layık görüldü
–ESKİ Başbakanlardan Necmettin Erbakan adına bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Erbakan Ödülleri, 14 Mart 2020'de Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahiplerini bulacak. Filipinler'de Moro Bölgesel Otonomi Yönetimi'ni kurarak 3 yıl süreyle başbakanlık yapan Hacı Murad İbrahim ile Hindistan'da, kitlesel şiddet kurbanları, evsizler ve sokak çocuklarıyla ilgili çalışmalar yürüten Hint Harsh Mander, ödüle layık görülen iki önemli isim oldu.

Erbakan Ödülleri Platformu tarafından organize edilen ve yaptığı veya yapmakta olduğu işler dolayısı ile insanlığın huzuru, refahı, barışı, maddi ve manevi gelişimi ve mutluluğuna katkı sağlayan kişi veya kurumlara verilen ödüllerin ikisi bu yıl, uluslararası üne sahip iki önemli isme takdim edilecek. Filipinler'de 40 yıl süren ve 120 bin insanın ölümüne neden olan savaşta Moro İslami Kurtuluş Cephesi Lideri olarak barış sürecini yürüten ve Moro Bölgesel Otonomi Yönetimi'ni kurarak 3 yıl süreyle başbakanlık yapan Hacı Murad İbrahim ile Hindistan'da, kitlesel şiddet kurbanları, evsizler ve sokak çocuklarıyla ilgili çalışmalar yürüten yazar, araştırmacı, öğretmen ve aktivist olan Harsh Mander ödüle layık görülen önemli isimler arasında yer alıyor.Bu yıl ilk kez uluslararası ölçekte gerçekleştirilecek törenin ödül jürisi ise Prof. Dr. Sabri Tekir, Prof. Dr. Sencer İmer, Prof. Dr. Ramazan Evren, Prof. Dr. Murat Yülek ve Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'dan oluştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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