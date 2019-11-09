Hindistan Yüksek Mahkemesi, Babri Camisi anlaşmazlığında Hindular lehine karar verdi

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Babri Camisi anlaşmazlığında Hindular lehine karar verdi

09.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:44
Hindistan Yüksek Mahkemesi, Babri Camisi anlaşmazlığında Hindular lehine karar verdi

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Müslümanlar ve Hindular arasında süren Babri Camisi arazisiyle ilgili davada Hindular lehine karar verdi.


Radikal Hinduların 1992'de yıktığı Babri Camisi'nin arsasına Hindu tapınağı inşa planları nedeniyle Müslümanlar ve Hindular arasında yıllardır süren anlaşmazlıkta duruşmaların ekim ayında tamamlanmasının ardından Hindistan Yüksek Mahkemesi bugün arazinin Hindu tapınağına ayrılması kararı aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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