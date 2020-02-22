Hindistan, Trump'a yönelik olası maymun saldırılarına karşı önlemlerini artırdı
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Hindistan, Trump'a yönelik olası maymun saldırılarına karşı önlemlerini artırdı

Hindistan, ABD Başkanı Donald Trump ilk resmi ziyareti için beklenmedik önlemler aldı. Hindistan polisi Tac Mahal'daki güvenlikçilere "saldırgan maymunları" Trump'tan uzak tutması için özel önemler almasını istedi

22.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:54
Hindistan, Trump'a yönelik olası maymun saldırılarına karşı önlemlerini artırdı

, ABD Başkanı 'ın ilk resmi ziyareti için güvenlik önlemlerini artırdı. Hindistan polisi Tac Mahal'daki güvenlikçilere "saldırgan maymunları" Trump'tan uzak tutması için özel önemler almasını istedi.


Hindistan basınına konuşan bir yetkili "Maymunların, Trump veya eşine saldırması büyük bir felaket olur" diyerek endişelerini dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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