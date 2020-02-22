Hindistan, Trump'a yönelik olası maymun saldırılarına karşı önlemlerini artırdı

22.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:54

Hindistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk resmi ziyareti için güvenlik önlemlerini artırdı. Hindistan polisi Tac Mahal'daki güvenlikçilere "saldırgan maymunları" Trump'tan uzak tutması için özel önemler almasını istedi.



Hindistan basınına konuşan bir yetkili "Maymunların, Trump veya eşine saldırması büyük bir felaket olur" diyerek endişelerini dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle