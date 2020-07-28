Hindistan'da yıldırım şoku! Yıldırım sonucunda kaç ölü ve yaralı var?
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Hindistan'da yıldırım şoku! Yıldırım sonucunda kaç ölü ve yaralı var?

Hindistan'da sağanak gök gürültülü sağanak yağış sebebiyle yıldırımlar düştü. 3 farklı noktaya düşen yıldırımlar sonucunda 11 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Hindistan'da yıldırım şoku! Yıldırım sonucunda kaç ölü ve yaralı var?
28.07.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:21

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin 3 farklı bölgesinde gök gürültülü sağanakla düşen yıldırımlar nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

400'ÜN ÜZERİNDE KİŞİ YILDIRIMLARDAN DOLAYI HAYATINI KAYBETTİ

Bihar ve Uttar Pradeş eyaletlerinde mart sonundan bu yana aralarında çiftçi, işçi ve çobanların bulunduğu 400'ün üzerinde kişi yıldırımlar dolayısıyla hayatını kaybetmişti.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor. Hindistan'da her yıl 2 bin civarı kişi yıldırım çarpmaları sonucu hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA

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