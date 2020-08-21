Hindistan'da Yeni Delhi nüfusunun yaklaşık üçte birinde, Kovid-19 antikorları tespit edildi
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Hindistan'da Yeni Delhi nüfusunun yaklaşık üçte birinde, Kovid-19 antikorları tespit edildi

Hindistan'da başkent Yeni Delhi'de yapılan antikor testleri, kent nüfusunun yaklaşık üçte birinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp hastalığı atlatmış olabileceğini gösterdi.

Hindistan'da Yeni Delhi nüfusunun yaklaşık üçte birinde, Kovid-19 antikorları tespit edildi
21.08.2020 14:41 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:44

Hindistan'da başkent Yeni Delhi'de yapılan antikor testleri, kent nüfusunun yaklaşık üçte birinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp hastalığı atlatmış olabileceğini gösterdi.

Delhi Ulusal Başkent Toprağı Sağlık Bakanı Satyendar Jain, kentte ağustosun ilk haftasında 15 bin kişiye yapılan kan testlerinde, katılımcıların yüzde 29,1'inde Kovid-19'a karşı üretilen antikorlara rastlandığını bildirdi.

Bakan Jain, bunun kentteki vaka sayısının, doğrulanmış vakaların çok üzerinde olabileceğinin işareti olduğunu belirtti.

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da bugüne kadar 2 milyon 906 bin 584 vaka görülürken, bunların 155 binden fazlasına Delhi sınırlarında rastlandı.

Nüfusu 27 milyona yaklaşan başkentte halkın üçte birinde, insan vücudunda Kovid-19'a karşı üretilen antikorlara rastlanması, kentte yaklaşık 9 milyon kişinin virüse yakalanmış olabileceğini gösteriyor.

Antikor testleri, Kovid-19 tanısını kesin olarak doğrulamasa da kişinin, geçmişte veya halen virüsü taşıdığı, fakat hastalık belirtisi göstermediğine işaret edebiliyor.

ABD'de yapılan iki ayrı bilimsel araştırma, hastalığı hafif belirtilerle geçiren kişilerde dahi Kovid-19'a karşı uyarılan antikorların ve bağışıklık hücrelerinin, aylarca canlılığını koruyabildiği tespitinde bulunmuştu.

Salgın, geçici istihdamı olumsuz etkiledi

Hindistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle mart sonundan itibaren başlayan karantina uygulamasının ülkede büyük ölçekli geçici iş gücü kaybına yol açtığı kaydedildi.

Merkezi Mumbai'de bulunan Hindistan Ekonomisi İzleme Merkezinin (CMIE) hazırladığı rapora göre, 24 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından nisanda 90 milyondan fazla geçici istihdam kaybı yaşandı.

Raporda, haziranda kısıtlamaların kaldırılmasının ardından görülen kısmi toparlanmaya rağmen halen yaklaşık 7 milyon istihdam kaybı olduğu aktarıldı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüs nedeniyle 54 bin 987 kişinin hayatını kaybettiği Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü, en fazla ölümün görüldüğü 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

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