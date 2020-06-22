Hindistan'da tırın ağırlığını kaldıramayan köprü çöktü Hindistan'da Çin sınırına yakın bir bölgede tırın ağırlığını kaldıramayan köprünün çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Hindistan'da Çin sınırına yakın bir bölgede tırın ağırlığını kaldıramayan köprünün çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Hindistan'da Çin sınırındaki Uttarakhand bölgesinde bir köprü inşaat aracı taşıyan tırın ağırlığını kaldıramayınca çöktü. Olay anına ait ortaya çıkan görüntülerde o sırada bir kişinin tırın arkasında köprüde yürüdüğü görülüyor. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, köprüde yürüyen kişinin olaydan yara almadan kurtulduğu tır şoförü ve içindeki diğer kişinin ise yaralandığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA