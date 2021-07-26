Hindistan'da tepeden düşen kayalar 9 turistin ölümüne neden oldu

Hindistan'ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde, bir araca tepeden düşen kayaların çarpması sonucu 9 turist yaşamını yitirdi, 3 turist yaralandı.

Başkent Delhi'den Himaçal Pradeş eyaletinde turistik bir köy olan Chitkul'a seyahat eden aracın üzerine tepeden kayaların düşmesi sonucu 9 turist öldü, 3 turist yaralandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Modi, kazadan etkilenen herkese hükümet yardım fonuna erişim hakkı verileceğini söyledi.

HEYELAN ANLARI KAMERADA

Öte yandan sosyal medyada kazaya dair görüntüler yer aldı. Twitter'da paylaşılan bir videoda sarp bir vadiden aşağıya yuvarlanan büyük kayalar görüntülendi. Görüntülerde park halindeki araçlara çarpan kayalar ayrıca bir köprünün çökmesine sebep oldu. Hindistan'da, son dönemde beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle olası heyelan uyarıları yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı