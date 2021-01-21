Hindistan'da tapınaktan çıkanları patisiyle kutsadı
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Hindistan'da tapınaktan çıkanları patisiyle kutsadı

21.01.2021 21:20 | Son Güncelleme: 21.01.2021 21:28

Hindistan'da bir tapınağın girişinde oturan sokak köpeği, tapınaktan çıkanları patisini uzatarak kutsadı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan video tüm dünyanın konuştuğu görüntüler arasına girdi.

Sosyal medyada yayılan bir video kısa sürede viral olarak dünya gündemine geldi. Yüz binlerce yorum ve beğeni alan video, Hindistan'ın Maharaştra Eyaleti'nde bulunan Siddhivinayak Tapınağı'nda çekildi.

TAPINAKTAN ÇIKANLARI KUTSADI

Tapınağın dışında oturan bir sokak köpeği tapınaktan çıkan herkesi patisiyle kutsadı. Köpek kendisini görmezden gelerek geçenleri de zorla kutsadı.

GÖRENLER ŞAŞIRDI

Köpeğin bu hareketini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Hindistan'da tapınaktan çıkanları patisiyle kutsadı
Haber Yorumları (1)
REF: Bizim tapınaklardada bir sandık koyup para topluyorlar.
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