Hindistan'da sinemada korkutan yangın: En az 2 yaralı

Hindistan'da bir sinemada yangın çıkması sonucu en az 2 kişi yaralandı.

Hindistan'da bir sinemada yangın çıkması sonucu en az 2 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'da yer alan Lake Town bölgesinde bir sinemada yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre, en az 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, itfaiyecilerin yoğun çabası sonucu yangın gece yarısına doğru kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, sinemanın üst düzey yetkililerinden biri olaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma açılmasını talep etti.

İtfaiye yetkilileri, yangın nedeniyle sinema salonunun büyük bölümünün yandığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı