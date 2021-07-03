Hindistan'da sinemada korkutan yangın: En az 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hindistan'da sinemada korkutan yangın: En az 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hindistan'da bir sinemada yangın çıkması sonucu en az 2 kişi yaralandı.

Hindistan'da bir sinemada yangın çıkması sonucu en az 2 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'da yer alan Lake Town bölgesinde bir sinemada yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre, en az 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, itfaiyecilerin yoğun çabası sonucu yangın gece yarısına doğru kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, sinemanın üst düzey yetkililerinden biri olaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma açılmasını talep etti.

İtfaiye yetkilileri, yangın nedeniyle sinema salonunun büyük bölümünün yandığını bildirdi.

Hindistan'da sinemada korkutan yangın: En az 2 yaralı
Hindistan'da sinemada korkutan yangın: En az 2 yaralı
Hindistan'da sinemada korkutan yangın: En az 2 yaralı
Hindistan'da sinemada korkutan yangın: En az 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın
Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın
Günlerdir ulaşılamayan kadın evinde düşmüş bulundu: 4 gündür yemek yemedim
Günlerdir ulaşılamayan kadın evinde düşmüş bulundu: 4 gündür yemek yemedim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Özçivit Çağla Altunkaya Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Ali Koç Mustafa Cengiz Younes Belhanda Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hindistan'da sinemada korkutan yangın: En az 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 09:47:58. #1.15#

title