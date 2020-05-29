Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti
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Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti

Hindistan'da Brahmani Dei Tapınağı'nda görevli bir rahip, koronavirüs salgının sona ermesi için Saroj Kumar Pradhan adlı kişinin kafasını baltayla keserek Hindu tanrıçasına kurban etti.

Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti
29.05.2020 16:24 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:57

Hindistan'da Brahmani Dei Tapınağı'nda görevli Sansari Ojha isimli bir rahip, koronavirüs salgınının sona ermesi için bir kişiyi kurban etti. Saroj Kumar Pradhan isimli kişinin kafasını baltayla kesen rahip gözaltına alındı.

Hindistan'da film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Brahmani Dei Tapınağı'nda görevli Sansari Ojha (70) adlı bir rahip, koronavirüs salgının sona ermesi için Saroj Kumar Pradhan (52) adlı kişinin kafasını keserek Hindu tanrıçasına kurban ettiği belirtildi.

Hindistan'da rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti

RAHİP GÖZALTINA ALINDI

Polis tarafından gözaltına alınan Rahip Ojha, ifadesinde bir tanrıçayı rüyasında gördüğünü, tanrıçanın salgını sona erdirmek için kendisinden bir kurban istediğini söyledi. Görgü tanıkları gece geç saatte tapınakta Rahip Ojha ile kurbanın tartıştıklarını ve Rahip'in kurbanın kafasına baltayla vurduğunu belirtti. Polis ise basına yaptığı açıklamada, Rahip Ojha'nın gözaltına alındığı sırada sarhoş olduğunu vurguladı.

Kaynak: DHA

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