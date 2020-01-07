: Hindistan'da protestolar sürüyor

07.01.2020 21:22 | Son Güncelleme: 07.01.2020 21:26

Hindistan'ın Kalküta kentinde toplanan göstericiler, Hindistan Vatandaşlık Yasası'nda yapılan değişikliği ve Yeni Delhi'de bir üniversiteye maskeli kişiler tarafından düzenlenen taşlı sopalı saldırıyı protesto etti.

Kaynak: AA

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