Hindistan'da protestolar sürüyor
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Hindistan'da protestolar sürüyor

Hindistan'ın Kalküta kentinde toplanan göstericiler, Hindistan Vatandaşlık Yasası'nda yapılan değişikliği ve Yeni Delhi'de bir üniversiteye maskeli kişiler tarafından düzenlenen taşlı sopalı saldırıyı protesto etti.

07.01.2020 21:22 | Son Güncelleme: 07.01.2020 21:26

'ın Kalküta kentinde toplanan göstericiler, Hindistan Vatandaşlık Yasası'nda yapılan değişikliği ve 'de bir üniversiteye maskeli kişiler tarafından düzenlenen taşlı sopalı saldırıyı protesto etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Hindistan'da protestolar sürüyor
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