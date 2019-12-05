Hindistan'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 9 ölü
Haberler » Dünya » Hindistan'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 9 ölü - Haberler

Hindistan'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 9 ölü

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı, 9 kişi hayatını kaybetti.

05.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:38
Hindistan'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 9 ölü

'ın Madya Pradeş eyaletinde yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı, 9 kişi hayatını kaybetti.

Madya Pradeş eyaletinin Rewa kentinde bugün saatlerinde meydana gelen kazada 60 yolcu taşıyan bir yolcu otobüsü seyir halindeki bir kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüsün ön tarafı hurdaya döndü. Yetkililer aralarında çocuk ve kadınların olduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 23 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler