Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
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Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi

Hindistan'da, aracında inek eti taşıdığı iddiasıyla bir grup tarafından durdurulan Müslüman genç, linç edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırıya müdahale etmekte geç davranırken, Müslüman genç hastaneye kaldırıldı.

Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
01.08.2020 00:25 | Son Güncelleme: 01.08.2020 00:43

Hindistan'ın Gurgaon şehrinde aracında inek eti taşıdığı iddiasıyla linç edilen Müslüman genç, hastaneye kaldırıldı.

NDTV kanalındaki habere göre, başkent Yeni Delhi'ye yakın olan Gurgaon'da Müslüman bir genç, aracında inek eti taşıdığı iddiasıyla bir grup tarafından durduruldu.

ÇEVREDEKİLERİN SALDIRISINA MARUZ KALDI

Önünü kesenler tarafından aracından indirilen Lokman ismindeki Müslüman genç, çevredekilerin saldırısına maruz kaldı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde yüzü maskeli kişilerin Müslüman genci tekmelediği ve saldırganların bazılarında çekiç olduğu görüldü. Olay yerine gelen polis ekiplerinin ise saldırıya müdahale etmek için geç davrandığı belirtildi.

MÜSLÜMAN GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Polis, sosyal medyadaki kayıtlara ve söz konusu görüntülerdeki "eylemsizliğine" dair bir açıklama yapmadı. Grup tarafından linç edilen Müslüman genç, hastaneye kaldırıldı.

Hindistan'da inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi

POLİS VE SALDIRGANLARA TEPKİ GÖSTERDİLER

Öte yandan, sosyal medyada çok sayıda kişi, polise ve saldırganlara tepki gösterdi. Müslümanlara yönelik nefret söylemlerinin son yıllarda arttığı Hindistan'da çok sayıda benzer olay yaşanıyor.

GEÇEN SENE DE BİR MÜSLÜMAN DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Hindistan'da geçen sene haziranda Tabrez Ensari adındaki Müslüman gencin öldürülmesi, ülkede Müslümanlara yönelik şiddet tartışmalarını yeniden gündeme getirmişti. Direğe bağlanarak 12 saat boyunca dövülen Ensari, olaydan 4 gün sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Sığır eti kesiminin birçok eyalette yasak olduğu Hindistan'da, bu suçu işleyenlere aralarında para ve hapis cezasının da yer aldığı çeşitli yaptırımlar uygulanıyor. Hinduizm'de inek kutsal kabul edildiğinden Hinduların büyük bölümü sığır kesmiyor ve etini yemiyor.

Kaynak: AA

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